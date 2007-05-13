Когда терпение женщины заканчивается, она берется за нож

В Волынской области женщина смертельно ранила своего бывшего сожителя ножом в живот. Трагедия произошла в селе Трилисцы Рожищенского района. В этот день мужчина одолжил у нее 400 грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области, мужчина пришел к своей бывшей сожительнице «под хмельком», поскольку в этот день был повод – день рождения их общей дочери. После того, как одолжил деньги, он пошел к соседке и там уснул. Женщина разозлилась и, найдя отца своего ребенка в соседнем доме, пыталась разбудить его, чтобы забрать деньги. Когда терпение ее исчерпалось, в ход пошел нож, которым и было вызвано смертельное ранение в живот.

Свидетелем трагедии стала хозяйка дома, которая и вызывала милицию. Когда на место преступления прибыли начальник Рожищенского райотдела УМВД, районный прокурор и оперативно-следственная группа в полном составе, женщина не убегала и сопротивления не оказывала. Вместо этого оправдывалась, что преступление совершила в состоянии душевного волнения, случайно, а теперь уже жалеет о содеянном.

Стражи порядка задержали ее на трое суток, потом отпустили, взяв подписку о невыезде, пока суд не вынесет вердикт.

Как установило следствие, погибший, ранее нигде не работавший, получал предупреждения относительно насилия в семье как «семейный дебошир».