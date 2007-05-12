Богатырева: рабочая группа почти закончила с законом о выборах

Сегодня около 17.00 завершила сегодняшнее заседание рабочая группа по подготовке к проведению внеочередных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, по завершении работы группы лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА сообщила журналистам: «Мы сегодня почти согласовали изменения в закон об административном судопроизводстве».

Она добавила, что во время заседания группы была практически завершена работа над изменениями в законодательство о статусе народных депутатов. Кроме того, «большая работа была проведена над проектом изменений в закон о выборах депутатов», - сказала Р.БОГАТЫРЁВА. По ее словам, именно этот законопроект вызывал наибольшее количество споров и наибольшее количество разногласий.

По словам Р.БОГАТЫРЁВОЙ, Партия регионов, руководствуясь «своими старыми принципами», поручила экспертам подготовить и согласовать текст и разногласия в отдельных документах для следующего заседания.

Как отметила лидер фракции, на следующем заседании рабочей группы планируется рассмотреть эти разногласия.

Говоря о дате очередного заседания рабочей группы, Р.БОГАТЫРЁВА отметила, что она будет определяться «в зависимости от договоренностей, которые состоятся сейчас между Президентом и премьер-министром».

На уточняющее вопрос журналистов, какие именно разногласия существуют при обсуждении законопроектов, она ответила, что этих разногласий достаточно много, впрочем, они «носят не сугубо технический подход, но и сугубо нормативный».