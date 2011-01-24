В Макеевке больницы и милиция - на усиленном режиме
Дергунов объяснил, когда отменят
В Донецкой области из-за взрывов в Макеевке милиця продолжает усиленно охранять объекты.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Сергей ДЕРГУНОВ.
«Режим усиленный остается. И может быть остановлен только после того, как будут определены и задержаны участники этого процесса», - сказал заместитель губернатора.
«Поэтому и медицинские учреждения, и органы внутренних дел пока несут усиленную службу», - добавил он.
Как сообщал УНИАН, утром 20 января в Макеевке прогремели два взрыва - возле торгового центра и возле центрального входа в административное здание госпредприятия "Макеевуголь". В результате обоих взрывов пострадавших нет. Вблизи одного из мест взрыва на стене был обнаружен прикрепленный конверт, в котором содержалось требование выплатить крупную сумму денег «от людей, которые известны в Макеевке». В письме также были указаны механизм и порядок передачи денег. Также неизвестные угрожали, что в случае невыполнения требований в разных местах Макеевки прогремят еще 5 взрывов.
По фактам взрывов в Макеевке Управление Службы безопасности Украины в Донецкой области возбудило уголовное дело и разыскивает двух мужчин.