В Макеевке больницы и милиция - на усиленном режиме

В Донецкой области из-за взрывов в Макеевке милиця продолжает усиленно охранять объекты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Сергей ДЕРГУНОВ.

«Режим усиленный остается. И может быть остановлен только после того, как будут определены и задержаны участники этого процесса», - сказал заместитель губернатора.

«Поэтому и медицинские учреждения, и органы внутренних дел пока несут усиленную службу», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, утром 20 января в Макеевке прогремели два взрыва - возле торгового центра и возле центрального входа в административное здание госпредприятия "Макеевуголь". В результате обоих взрывов пострадавших нет. Вблизи одного из мест взрыва на стене был обнаружен прикрепленный конверт, в котором содержалось требование выплатить крупную сумму денег «от людей, которые известны в Макеевке». В письме также были указаны механизм и порядок передачи денег. Также неизвестные угрожали, что в случае невыполнения требований в разных местах Макеевки прогремят еще 5 взрывов.

По фактам взрывов в Макеевке Управление Службы безопасности Украины в Донецкой области возбудило уголовное дело и разыскивает двух мужчин.