В центре Херсона горел троллейбус.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Херсонской области, пожар в троллейбусе №12 случился вчера, 23 января, около 18.16 в переулке Казацкий (Суворовский район).

Огнем повреждены кабина и салон троллейбуса.

Информация о пострадавших вследствие пожара отсутствует.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

На тушение транспортного средства привлекалось пожарное подразделение МЧС, которое почти час ликвидировало пожар.

Как сообщал УНИАН, парк городского электротранспорта в Херсоне насчитывает 90 троллейбусов „Херсонэлектротранс”, изношенность которых составляет почти 94%. Из них нуждаются в замене 70 троллейбусов, полностью отработавшие нормативный срок эксплуатации.