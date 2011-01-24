В центре Херсона горел троллейбус
Мчсники час тушили пожар
В центре Херсона горел троллейбус.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Херсонской области, пожар в троллейбусе №12 случился вчера, 23 января, около 18.16 в переулке Казацкий (Суворовский район).
Огнем повреждены кабина и салон троллейбуса.
Информация о пострадавших вследствие пожара отсутствует.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
На тушение транспортного средства привлекалось пожарное подразделение МЧС, которое почти час ликвидировало пожар.
Как сообщал УНИАН, парк городского электротранспорта в Херсоне насчитывает 90 троллейбусов „Херсонэлектротранс”, изношенность которых составляет почти 94%. Из них нуждаются в замене 70 троллейбусов, полностью отработавшие нормативный срок эксплуатации.