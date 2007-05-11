Ющенко комментирует договорённость между Путиным и Назарбаевым

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что безальтернативный канал транспортировки нефти в Европу не может существовать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Кракове после Энергетического саммита, комментируя недавние договоренности президентов России Владимира ПУТИНА и Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА.

По словам В.ЮЩЕНКО, регион Каспийского моря намного десятков лет вперед будет регионом стабильных поставок нефти. С другой стороны, страны Европы, в том числе и Западной Европы, являются активными и постоянными потребителями этого сырья.

«На пересечении этого пути находится несколько стран, в том числе и Украина, и наша задача в рамках этих мотивов, этих двух обстоятельств сформировать один из самых оптимальных ответов», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Ни одного достаточного канала реализации нефти нет и не будет существовать. Будет всегда существовать несколько альтернатив. В данном случае я хотел бы говорить об альтернативе, которую предлагает Украина, альтернативе, которую поддерживают сегодня наши друзья и на Востоке, и на Западе Европы – это нефтепровод «Одесса-Броды-Гданьск», - сказал он, добавив, что этот нефтепровод имеет одну из самых высоких готовностей и уже сегодня по нему можно транспортировать по завершенному маршруту 10 млн. тонн нефти.

По словам главы Украинского государства, достроить «Одесса-Броды» можно без проблем, и после этого на энергетическом рынке появятся новые возможности. «Поэтому я хотел бы подчеркнуть, что политическая договоренность, которая сегодня была достигнута по реализации этого проекта, является, собственно говоря, тем достаточным условием, чтобы мы сегодня приступили к организации рабочей группы по реализации этого проекта. Что было и сделано», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В свою очередь Президент Польши КАЧИНЬСКИЙ подчеркнул, что сегодня шла речь о создании предприятия, в котором на первом этапе будут принимать участие государственные предприятия, но потом приобщиться могут и коммерческие.

Как сообщал УНИАН, сегодня на Энергетическом саммите в Кракове президенты Украины, Польши, Грузии, Литвы и Азербайджана и спецпредставитель Президента Казахстана подписали совместное коммюнике, в котором отмечается договоренность о создании Межгосударственной рабочей группы и совместной компании, которая будет развивать совместные энергетические проекты, в том числе и нефтепровод «Одесса-Броды».