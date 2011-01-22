В Донецке собрали пазл-карту Украины

В Донецке после митинга, посвященного Дню Соборности, собрали большую пазл-карту Украины, символизирующую единство страны.

Как передает корреспондент УНИАН, в митинге возле памятника Т.Шевченко приняли участие представители Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской Греко-католической церкви, а также около 200 человек, представляющих 18 Донецких областных и городских партийных и общественных организаций, подписавших меморандум о сотрудничестве. Среди них были представители партий «Фронт перемен», Народный рух Украины, Всеукраинское объединение «Свобода», «Наша Украина», Партия защитников Отечества, общественных организаций ВО «Просвита», Всеукраинский комитет защиты прав человека, Мемориали им.Стуса и др.

Митинг начался государственным гимном и молитвой благословения за Украину. Затем все выступающие подчеркнули огромную значимость Дня Соборности для украинского народа, для единства страны и национального самосознания.

Заместитель председателя Донецкой облорганизации ВО «Просвита» Мария ОЛЕЙНИК в своем выступлении напомнила, что недавние протестные акции, связанные с принятием Налогового кодекса показали, что украинцы едины по всей Украине, а разъединяют их «совсем на простые люди, а политики». Она подчеркнула, что «мы должны объединиться, прежде всего, внутри региона, на Донетчине» и выразила сожаление, что сегодня на митинге нет представителей органов местной власти, которые почему-то провели торжества вчера.

«Мы надеемся, что будем с властью вместе отмечать государственные праздники, надеемся, что власть не будет закрывать украинские школы, не будет ликвидировать украинские церкви», - сказала М. ОЛЕЙНИК. Она отметила, что «пока на очереди» закрытие украинской школы в Донецке №111 и передача помещения церкви Киевского патриархата в селе Каменка Московскому патриархату.

«Я думаю, что мы вместе с властью будем работать на идею общенационального единства, потому что помним, что Украина у нас одна», - сказала М. ОЛЕЙНИК.

Ее поддержал председатель Донецкой областной организации партии «Фронт перемен» Александр ЯРОШЕНКО. «Никогда еще государственная власть в Украине так бездумно не раскачивала общую лодку. Никогда с такой безоглядностью не наносила удары по самым чувствительным местам общественного организма - по истории, по языку, по национальным и религиозным чувствам, по нашему будущему, наконец», - сказал руководитель парторганизации. При этом он категорично заявил: «Мы не имеем права позволить нас перессорить. Рассоренное общество может с легкостью проглотить потери суверенитета на территории Украины».

А.ЯРОШЕНКО выразил убеждение, что «Украина никогда не превратится в резервацию, а украинцы - в манипулированных жителей резервации, которые бьются за лишнюю миску похлебки на радость колониальной администрации».

В своем выступлении глава облорганизации ВО «Свобода» Артур ШЕВЦОВ также возмутился тем, что донецкая власть сегодня пренебрегла праздником, проведя формальные торжества вчера: «Эта власть откровенно пренебрегает нашими национальными традициями, она абсолютно не ориентируется в истории нашего государства, она ведет себя, как оккупант».

В завершении митинга на площади перед памятником Т. ШЕВЧЕНКО участники собрали большую красочную пазл – карту Украины, где каждая часть, каждый пазл был размером в один квадратный метр. Этим митингующие подчеркнули единство и неделимость сегодняшней Украины.