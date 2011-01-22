Кабмин передал Минздраву дом на Кловском спуске в Киеве

Кабинет Министров Украины передал в управление Министерства здравоохранения дом на Кловском спуске, 13а в городе Киеве вместе с защитным сооружением гражданской защиты общей площадью 3 тысячи 165 квадратных метров для размещения в нем Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей.

Текст соответствующего распоряжения №2362 от 29 декабря 210 г. размещен на Правительственном портале.

Здание, где раньше была медсанчасть завода «Арсенал», передано с имуществом и находящимся в нем оборудованием.

Вместе с тем, правительство поручило Минздраву обеспечить содержание в готовности к использованию по назначению защитного сооружения гражданской защиты для потребностей работников казенного предприятия специального приборостроения «Арсенал».