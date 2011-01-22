МВФ ради предосторожности выделил Польше $30 млрд

Международный валютный фонд утвердил выделение Польше двухлетней кредитной линии на общую сумму в 30 миллиардов долларов, говорится на сайте фонда.

"Показатели польской макроэкономики были на высоком уровне в течение десятилетия перед глобальным кризисом благодаря здравой экономической политике", - сказал первый заместитель директора-распорядителя МВФ Джон Липски.

Как отмечается в сообщении, новая кредитная линия, которая станет дополнением к двум другим, выданным в мае 2009 года и июле 2010 года, является лишь мерой предосторожности, и польские власти не намерены использовать кредит без особой надобности.

Липски подчеркнул, что экономика Польши "набрала силу в 2010 году". "Тем не менее, сохраняется риск сильного обвала (экономики), в частности, из-за возможной финансовой нестабильности в других частях Европы", - отметил Липски.