Под Киевом СБУ задержала продавцов оружия

21 января в г. Ирпень Киевской области сотрудники СБУ задержали двух местных жителей во время попытки сбыть два пистолета Макарова и патроны к ним.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Органами внутренних дел по материалам СБУ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

На данный момент осуществляются первоочередные следственные действия, в том числе обыски по месту проживания злоумышленников.

Службой безопасности Украины устанавливаются источники утечки указанного оружия, а также другие лица, причастные к каналу незаконного обращения средств поражения.