Кто и где митингует в Одессе 22-го

Руководители облгосадминистрации и Одесского горсовета вместе с однопартийцами - активистами районных организаций Партии регионов и «Сильной Украины» придут завтра в 11.00 к памятнику Тарасу Шевченко в одноименном парке культуры и отдыха, чтобы принять участие в торжественном возложении цветов к монументу по случаю Дня Соборности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, час спустя, в 12.00, они также возложат цветы к памятнику Ивану Франко на Александровском проспекте.

Лидеры партий и организаций национально-демократического спектра отметят День Соборности Украины отдельно от нынешнего руководства города и региона.

В частности, по словам представителя облорганизации партии «Фронт змін» Александра КОЖИНА, «около трехсот активистов партии «Фронт змін» придут к памятнику Т.Шевченко в 11.15».

Единой праздничной колонной направятся сначала к монументу Т.Шевченко, а затем – к памятнику И.Франко около ста активистов партии «Батьківщина», Народный Рух Украины и партии «Реформы и порядок». Они также возложат цветы к мемориальной доске одного из основателей РУХа Вячеслава Черновола.

По словам лидера облорганизации партии «Свобода» Павла КИРИЛЕНКО, около ста его однопартийцев первыми, «уже в 9.00, придут к монументу Т.Шевченко, чтобы отметить День Соборности». Затем они воздадут дань памяти И.Франко и завершат праздничное шествие под государственными и партийными флагами на улице Пастера - у мемориальной доски известному государственному деятелю УНР Ивану Лыпе и его сыну - воину УПА Юрию Лыпе.