В Крыму подорожал хлеб

В Крыму с 5 января т.г. на 5-20 копеек (2-10%) повысилась цена на некоторые сорта хлеба. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ОАО "Крымхлеб".

Согласно сообщению, с 5 января 2010 г. в Симферополе подорожали "Заводской подовый", "Дарницкий подовый", "Каламицкий новый подовый", "Кефе подовый" и некоторые другие сорта хлеба, в Феодосии - "Украинский новый подовый", "Пшеничный 1 сорт", "Южный подовый", "Батон крымский новый". В Керчи повысились цены на хлеб сортов "Каламицкий новый подовый", "Вилинский формовой", "Батон крымский новый", и других.

По информации пресс-службы, подорожание хлеба связано с завершением действия трехстороннего договора между Аграрным фондом Украины, Советом министров АРК и "Крымхлебом", согласно которому предприятие на производство хлеба массовых сортов получало муку по более низкой цене. По завершении действия договора ОАО "Крымхлеб" начало закупать муку по рыночным ценам, которые выше почти на 10-15%.

Кроме того, среди причин подорожания хлеба - рост в течение прошлого года цен на газ (13%), бензин (5-10%), некоторые виды вспомогательного сырья (маргарин, растительное масло, сахар, дрожжи), что также повлекло повышение себестоимости производства продукции.