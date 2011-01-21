В гарнизонах ВМС Украины готовятся ко Дню Соборности

В гарнизонах, частях и на кораблях Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины с целью воспитания военнослужащих на национально-героических, культурно-духовных традициях украинского народа к Дню Соборности Украины проведен ряд информационно-пропагандистских и культурно-образовательных мероприятий.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре Командования украинских ВМС. В частности, в честь знаменательной даты проведен День информирования на тему: "День Соборности Украины. Его значение в истории создания украинского государства". В библиотеках домов офицеров, клубов войсковых частей, народоведческих светлицах подразделений украинского флота оформлены выставки художественной и публицистической литературы с материалами, посвященными Дню Соборности Украины.

Как добавили в пресс-центре, сегодня представители командования Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины во главе с командующим флота адмиралом Виктором МАКСИМОВЫМ приняли участие в совместных с руководством органов власти Севастополя торжественных мероприятиях, в частности в возложении цветов к памятнику Тарасу Шевченко, а также общегородском собрании, посвященном 92-й годовщине провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.