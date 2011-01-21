Поликлиника онкодиспансера оказалась в 10 км от стационара

Херсонский областной совет обратился к ряду народных депутатов Украины, представляющих в Верховной Раде Херсонскую область, с просьбой ускорить выделение из госбюджета средств на строительство онкодиспансера в Херсоне.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение принято на сессии облсовета.

Обращение направлено народным депутатам Алексею ЖУРАВКО (Партия регионов), Андрею НАЙДЕНОВУ (КПУ) Юрию ОДАРЧЕНКО («БЮТ - Батькивщина), Екатерине САМОЙЛИК (КПУ), Александру СТОЯНУ (Партия регионов).

В обращении, в частности, содержится просьба о содействии со стороны народных депутатов выделению из госбюджета 35,265 млн. грн. на строительство поликлинического отделения онкодиспансера.

Сейчас поликлиника расположена в старом здании диспансера в центре Херсона, а это около 10 км от новых зданий стационарных отделений нового онкодиспансера.

"Введение в эксплуатацию нового корпуса стационара областного онкологического диспансера значительного улучшило условия пребывания больных на стационарном лечении, но возникли определенные неудобства больных на этапе амбулаторного консультирования и диспансерного наблюдения. Территориальное разграничение поликлинического отделения и стационара значительно усложняет как условия труда, так и условия получения больными медицинской помощи", - сказано в обращении.

Как сообщалось, выделение из госбюджета 32,265 млн. грн. на завершение строительства 3-й очереди областного онкодиспасера (поликлиники) запланировано в региональном соглашении между Херсонской областью и Кабинетом министров Украины (от 19 октября 2010 г) и Программе социально-экономического развития области на 2011 г.

Напомним, что строительство областного онкологического диспансера в Херсоне, рассчитанного на 240 мест, было начато в 1988 году. Первая очередь объекта (стационар) принята в эксплуатацию в декабре 2008 г. Вторая очередь в составе радиологического корпуса была принята в эксплуатацию в декабре 2009 года.