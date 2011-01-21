У Януковича на реформу медицины отвели три года

Реформы здравоохранения в Украине начнутся с реструктуризации лечебных учреждений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА сегодня на брифинге в Киеве.

По ее словам, в 2011 году начинается пилотный эксперимент в Донецкой, Винницкой и Днепропетровской областях по реформированию системы здравоохранения.

«Реформы будут осуществляться по трем направлениям. Первое – это реструктуризация самой сети лечебных учреждений. В пилотных проектах она давно началась, но должна идти более высокими темпами, чем в среднем по Украине. Вторая задача - проверка новых финансовых механизмов, которые позволят правильно и эффективно использовать бюджетные деньги. Концентрировать их в тех лечебных учреждениях, которые могут и обязаны давать качественную медицинскую помощь и которые дадут, наконец-то, стимулы работать врачам лучше, восстановят статус украинского врача», - сообщила И.АКИМОВА.

Третьей составляющей эксперимента И.АКИМОВА назвала систему оценки качества. Каким образом деньги, которые получает врач на своем рабочем месте, связаны с результатом, как он вылечил пациента.

«Пилотные проекты – это инструмент проверки правильности наших идей в сфере здравоохранения. Любой эксперимент не может длиться бесконечно. Практика показывает, что реформы должны проходить достаточно быстро. Вот почему поставлен четкий временной период - два года на основную работу, третий на обобщение результатов и распространение их на всю территорию Украины», - отметила И.АКИМОВА, подчеркнув, что ошибки на пути реформ здравоохранения должны быть самыми минимальными.