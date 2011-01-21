Погода на субботу

22 января по прогнозам синоптиков на Левобережье Украины и в Николаевской и Одесской областях ожидается мокрый снег, на юге - с дождем. На остальной территории - без существенных осадков.

Об этом сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток преимущественно северо-западный, на востоке – восточный, 5-10 м/с. На дорогах страны, кроме юга, гололедица. Температура ночью 3-8° мороза, в восточных областях 10-15°, днем 0-5° мороза (в Луганской области ночью 15-20°, днем 5-10° мороза); в южной части ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла (ночью в Приазовье 3-6° мороза, днем в Крыму 5-10° тепла).

В Киеве и области существенных осадков не ожидается. На дорогах - гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза. По г. Киеву температура ночью 3-5° мороза, днем 1-3° мороза.