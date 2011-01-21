Профсоюзы думают, что у Тигипко - плохие шутки

Реальное количество безработных в 2011 году увеличится, приблизительно, на 28% и составит около 2 млн. 160 тыс. человек.

Об этом заявил председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав ЯКИБЧУК, сообщили УНИАН в пресс-службе НФПУ.

“Поэтому оптимистические заявления чиновников о том, что безработицы в стране через год уже не будет, – это просто плохая шутка”, - подчеркнул он.

По словам М.ЯКИБЧУКА, «тяжело понять логику чиновников, которые утверждают, что в течение этого года безработицы Украине не будет. Ведь еще на конец ноября прошлого года, по их же официальным данным, на 1 вакантное место претендовало около 25 полностью безработных”.

“По нашим же оценкам, реальное количество безработных в 2011 году увеличится, приблизительно, на 28% и составит около 2 млн. 160 тыс. человек», - отметил М.ЯКИБЧУК.

Он напомнил, что многие украинцы, не найдя работы в собственной стране, вынуждены были искать ее за границей. Для них, по словам председателя НФПУ, тоже должно быть создано более 10 млн. рабочих мест. «Мы несколько раз обращались как к правительству ТИМОШЕНКО, так и к правительству АЗАРОВА с требованием создать Государственную программу по созданию новых рабочих мест. Кроме того, мы подавали свои предложения относительно создания такой программы. Но ответа так и не получили», - отметил М.ЯКИБЧУК.

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО заявил, что до конца 2011 безработицы в Украине не будет.