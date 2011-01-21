Скоростное строительство жилья решит проблемы военных
Комментирует министр обороны
Министерство обороны изучает возможность скоростного строительства жилья для военнослужащих.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ сообщил вчера на брифинге в Виннице.
«Мы изучаем возможность применения программы скоростного строительства жилья для военнослужащих. Это когда здание на 36 квартир сооружается по новейшим технологиям за 4-5 недель», - объяснил он.
По словам М.ЕЖЕЛЯ, задачей Минобороны является поиск под такую программу соответствующих площадей и организация работы. «Сейчас мой заместитель по строительству сопровождает специалистов, которые определяют, в каких военных городках мы сможем строить это жилье», - сказал министр.
Он добавил, что стоимость такого жилья будет составлять от 3,5 до 5 тыс. грн. за квадратный метр.