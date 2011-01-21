Скоростное строительство жилья решит проблемы военных

Министерство обороны изучает возможность скоростного строительства жилья для военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ сообщил вчера на брифинге в Виннице.

«Мы изучаем возможность применения программы скоростного строительства жилья для военнослужащих. Это когда здание на 36 квартир сооружается по новейшим технологиям за 4-5 недель», - объяснил он.

По словам М.ЕЖЕЛЯ, задачей Минобороны является поиск под такую программу соответствующих площадей и организация работы. «Сейчас мой заместитель по строительству сопровождает специалистов, которые определяют, в каких военных городках мы сможем строить это жилье», - сказал министр.

Он добавил, что стоимость такого жилья будет составлять от 3,5 до 5 тыс. грн. за квадратный метр.