Студенты должны будут отработать долг перед государством

С нового учебного года студентов-бюджетников могут обязать возмещать государству средства, потраченные на их обучение, и установить экономически обоснованную плату за проживание в общежитиях.

Как пишет «КоммерсантЪ-Украина» (№ 4 от 20.01.2011 г.), это будет сделано во исполнение поручения Кабинет министров Украины.

По информации издания, правительство не удовлетворено тем, как Министерство образования и науки, молодежи и спорта (МОН) использует бюджетные средства.

Вчера Кабинет министров принял постановление "Вопросы усиления финансово-бюджетной дисциплины" в министерствах и органах центральной исполнительной власти. Документ был утвержден по итогам аудита состояния национальной экономики в 2008-2009 годах и в I квартале 2010 года, проведенного Государственной финансовой инспекцией (ранее – ГлавКРУ).

Анализируя работу Минобразования в 2008-2009 годах, Госфининспекция обнаружила нарушения, ущерб от которых составил 3 млрд грн.

В распоряжении издания оказался текст правительственного постановления, согласно которому до 1 сентября 2011 года МОН должно разработать механизм возмещения государству студентами-бюджетниками, "которые не отработали в государственном секторе экономики определенный законодательством срок" расходов, потраченных на их обучение. Также в течение месяца министерству поручено разработать порядок проживания студентов в общежитиях, методику определения его стоимости и установить экономически обоснованную плату.

Как сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам науки и образования, первый проректор Национального авиационного университета Максим ЛУЦКИЙ (Партия регионов), проживание в общежитии входит в перечень платных услуг вуза. "Методика расчета стоимости проживания устанавливается приказом Минфина, Минобразования и Минэкономики с учетом стоимости коммунальных услуг, которую определяет город. Цена месячного проживания бюджетников и контрактников в общежитии Национального авиационного университета колеблется от 73 до 400 грн, в зависимости от условий проживания",– рассказал М.ЛУЦКИЙ. Он также добавил, что ежегодно на обучение студента-бюджетника государство выделяет 12-15 тыс. грн.

Народный депутат Леся ОРОБЕЦ ("Наша Украина–Народная самооборона") убеждена, что идея принудительных отработок противоречит украинскому законодательству: "В Кабмине не подозревают ни о ратификации Украиной конвенции Международной организации труда «Об отмене принудительного труда», ни о конституционном праве граждан на бесплатное получение высшего образования". По словам Л.ОРОБЕЦ, власти следует моделировать систему поощрений и гарантий для работы выпускников-бюджетников в госсекторе: "Это может быть предоставление беспроцентных ссуд, социального или муниципального жилья в аренду сроком до 10-15 лет или дополнительных 15-20% заработной платы".

В Минобразования также считают, что инициативы Кабмина имеют спорный характер. "По Конституции гражданин Украины свободен в праве выбора места работы. Один из вариантов решения проблемы – при трудоустройстве специалист должен заключать трудовое соглашение, где будут отображены вопросы компенсации бюджетных затрат",– рассказал вчера газете источник в МОН.