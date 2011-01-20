МИД: в Москве отметят День соборности Украины

В Министерстве иностранных дел Украины убеждены, что ситуация вокруг Библиотеки украинской литературы в Москве в ближайшее время нормализуется.

Об этом в комментарии УНИАН сказал директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

По его словам, об этом свидетельствуют встречи украинских дипломатов с представителями российских органов власти.

“Хотелось бы отметить, что, как и подтверждает директор библиотеки, Посольство Украины постоянно отслеживает ситуацию вокруг этого заведения культуры и принимает все необходимые меры для того, чтобы оно функционировало в нормальном режиме”, - добавил О.ВОЛОШИН.

Он сообщил, что в мероприятиях, запланированных в библиотеке по случаю Дня Соборности, примут участие представители Посольства Украины, что засвидетельствует полную поддержку Украинским государством деятельности Библиотеки украинской литературы в Москве.

“На сегодняшний день у нас уже не осталось никаких сомнений, что библиотека будет функционировать и в дальнейшем, сохранит свой профиль как библиотека именно украинской литературы, и любые разговоры о переквалификации ее в библиотеку народов России или какую-то другую абсолютно не имеют под собой почвы”, - сказал О.ВОЛОШИН.