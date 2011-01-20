В Украине возросло число налогоплательщиков

На 1 января 2011 года на учете в органах Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) находилось 3,896 млн. налогоплательщиков, что на 3,2% больше, чем на 1 января прошлого года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГНСУ, переданном агентству УНИАН.

В частности, на 1 января текущего года количество зарегистрированных в ГНСУ юридических лиц составляло 1,155 млн., что на 3% больше, чем в прошлом году, физических лиц – 2,741 млн., что на 3,3% больше.