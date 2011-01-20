Константинов: организаторы самозахватов открыто грабят Крым

Верховный совет Крыма приложит все усилия, чтобы урегулировать вопрос с массовыми самовольными захватами земли как отдельными представителями крымских татар, так и других национальностей, заявил спикер крымского парламента Владимир КОНСТАНТИНОВ.

«Тысячи гектар захваченной земли - это откровенное издевательство над законодательством и над всеми законопослушными жителями нашего региона. Организаторы самозахватов открыто грабят Крым, это давно пора прекратить», - говорится в комментарии В.КОНСТАНТИНОВА, который передал УНИАН пресс-центр парламента автономии.

Он подчеркнул, что полностью поддерживает инициативу главы крымского правительства Василия ДЖАРТЫ, который призвал лидеров крымских татар содействовать урегулированию вопроса с массовыми самовольными захватами земли.

Спикер уверен, что вопрос крымскотатарских и других самозахватов удастся решить «мирно и конструктивно», а также заявил, что органы власти Крыма продолжат деятельность по обеспечению жильем и землей для строительства домов ранее депортированных граждан.

Как сообщал УНИАН, премьер Крыма обратился с открытым письмом к лидеру меджлиса Мустафе ДЖЕМИЛЕВУ, в котором просит убедить крымских татар, самовольно занявших землю, добровольно освободить участки, поскольку, по мнению В.ДЖАРТЫ, самозахваты мешают социально-экономическому развитию региона и являются дестабилизирующим фактором межнационального согласия.

М.ДЖЕМИЛЕВ ранее утверждал, что самозахваты крымских татар составляют лишь около 17% от общего количества самовольно занятой земли в регионе.

В комментарии УНИАН в связи с обращением Джарты, заместитель главы Меджлиса Рефат ЧУБАРОВ заметил, что "следует указать причины, которые побуждают людей разных национальностей самовольно занимать земли для обустройства жизни своих семей".

По его оценке, крымские татары занимают не более 20% захваченных земель. Так почему "эта просьба адресована лишь крымским татарам? Отчего это не адресовано должностным лицам, политикам, бизнесменами Киева и Москвы?.. Самая высокая коррупция в центральных органах власти именно в тех структурах, которые занимаются разделом земли. Крымские татары отдадут свои пять-десять соток, если увидят, что власть забирает сотни-тысячи гектаров у чиновников. А пока видим тотальную коррупцию в распоряжающихся землей органах власти".