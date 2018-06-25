Рефат Чубаров: Татары отдадут свои 5 соток, если чиновники вернут сотни заповедных гектаров Крыма

Почему просьба господина Джарты адресована лишь крымским татарам? Почему он не обратился к чиновникам, политикам, бизнесменам Киева и Москвы, захватившим лучшие земли полуострова?..

Председатель Совета министров Крыма Василий Джарты вчера попросил лидера Меджлиса крымскотатарского народа Мустафу Джемилева прекратить “вакханалию беззакония” и убедить крымских татар, самовольно занявших землю, добровольно освободить участки, поскольку “самозахваты мешают социально-экономическому развитию региона и являются фактором дестабилизации междунационального согласия”.

Поскольку господин Джемилев в составе парламентской делегации находится в Турции, мы попросили прокомментировать это заявление заместителя председателя Меджлиса Рефата Чубарова.

Рефат Абдурахманович, готовы ли крымские татары отдать землю по просьбе крымского премьера Джарты?

Такие серьезные вопросы не решаются в эпистолярном жанре... В официальных документах Курултая крымскотатарского народа и Меджлиса по вопросам земли, принятых в последние годы, которые мы доводили до сведения властей, наша позиция как раз и заключается в том, что единственным и эффективным инструментом в решении земельной проблемы в Крыму является безусловное обеспечение властью законных прав граждан Украины на получение земельных участков в соответствии с законами Украины. Мы предлагаем рассмотреть за рабочими столами и в кабинетах власти совместно с представителями общественности и должностными лицами местных советов, при участии СМИ, ситуацию по каждому массиву инициативного обустройства, а принятые решения немедленно сделать достоянием общественности.

Добавлю, что в предыдущие два-три года всевозможными и разного уровня рабочими комиссиями – начиная от Кабинета Министров Украины и заканчивая сельскими советами, давно уже наработаны конкретные предложения, реализация которых как раз и позволит нам достойно разрешить ситуацию, сложившуюся в земельной сфере. Подчеркну, по каждому массиву земель была проведена большая работа... А призыв к крымским татарам – освободите, а там посмотрим, - не является эффективным. Если и называть ситуацию с землей «вакханалией беззакония», то следует указать причины, которые побуждают людей разных национальностей самовольно занимать земли для обустройства жизни своих семей.

Говорят, что крымские татары захватили всего 17% всех незаконно захваченных земель, остальные забрали граждане России и Украины, коммерческие структуры?

Если мы говорим о незаконном захвате земли, то он происходит в разных формах. Незаконный самозахват людьми разных национальностей, незаконный захват предприятиями, и есть так называемые “законные” незаконные захваты. Эти “законные” захваты путем выделения земле решениями городских советов, которые в сущности незаконны, обжалуются. Хочу сказать, что за последних полгода земли, которые выделялись решениями местных советов, обжалованы в суде и возвращены общинам прокуратурой Крыма. Но я не могу сказать, что они возвращены государству навсегда, потому что их отбирают у одних, чтобы отдать другим. Но если эти земли было так легко вернуть, то их также выделяли незаконно.

В Крыму есть много схем выделения земле, они работают и в Киеве. Самая популярная, когда объединяются несколько человек, каждый из которых получает по 15-20 соток на берегу за двести метров от линии моря. А реально за этими выделениями стоят два-три владельцев.

Поэтому действительно, крымские татары занимают не более 20% всех земель, захваченные разными способами.

А как заявление Джарты восприняло крымское сообщество? Крымские татары не поняли этого. Вместо того чтобы предложить пути решения проблемы, им говорят: освободите земли. Татары говорят, может, это было бы справедливо, если бы освобождались все земли. В том числе и десятки, и сотни гектаров крымских заповедников. Отчего это просьба адресована лишь крымским татарам? Отчего это не адресовано должностным лицам, политикам, бизнесменами Киева и Москвы?

В вопросах земли люди власти не доверяют. Известно, что самая высокая коррупция в центральных органах власти именно в тех структурах, которые занимаются разделом земли. Крымские татары отдадут свои пять-десять соток, если увидят, что власть забирает сотни-тысячи гектаров у чиновников. А пока видим тотальную коррупцию в распоряжающихся землей органах власти. Ограничусь одним примером – выделением земельного участка для строительства Джума Джами (Соборной мечети) в Симферополе. На протяжении десяти лет землю под строительство мечети выделяли многократно, но каждый раз отменяли выделение. Сейчас во время религиозных праздников крымские татары проводят намазы в спортзалах. Как и во многих других случаях с землей, беззаконие демонстрирует исключительно власть.

Есть предположение, что господин Джарты провоцирует крымских татар на конфликт, чтобы отвлечь внимание общественности от других неотложных проблем...

Могут быть много версий. Я бы хотел думать, что мы находимся на пути поиска инструментария. Пока не прошли переговоры между властью и крымскими татарами, я бы не хотел этого утверждать.

Маша Мищенко