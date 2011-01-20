В Макеевке заседает оперативный штаб: прессу просят подождать

Правоохранительные органы обещают журналистам в ближайшее время дать официальную информацию о ситуации в Макеевке.

Как передает корреспондент УНИАН, журналисты находятся в здании Макеевского горисполкома с 10.00. После 11.00 к ним вышел Макеевский городской голова Александр МАЛЬЦЕВ и сообщил, что в связи со взрывами в городе создан оперативный штаб и всю информацию работники прессы получат только после заседания штаба. Затем журналисты были направлены в актовый зал горисполкома на 4-й этаж. В самом же здании мэрии были расставлены посты милиции.

Больше никто из официальных лиц к журналистам не выходил. Работники местных и общеукраинских СМИ, не выдержав ожидания, после 17.00 решили спуститься на третий этаж, где заседает оперативный штаб, и потребовать от официальных лиц комментарии. Но охрана журналистов не пропустила. К ним вышел руководитель отдела по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области Игорь ДЕМИН и попросил «еще подождать» и «вернуться на свои рабочие места». На вопрос журналистов, как долго еще ждать, он ответил: «Давайте через полчаса».

Поэтому журналисты надеются, что около 18.00 получат официальную информацию о случившемся.