Гузар презентует «Дорогу к Богу»

В субботу, 22 января, в 15.30 возле Патриаршего собора Воскресения Христова Украинской Греко-католической Церкви в Киеве, в помещении Международного выставочного центра (Броварской пр-т, 15) глава УГКЦ Блаженнейший Любомир (ГУЗАР) презентует свою третью аудиокнигу трилогии «Три дороги» под названием «Дорога к Богу».

Об этом УНИАН сообщил руководитель департамента информации УГКЦ отец Игорь ЯЦИВ.

По его словам, все присутствующие на презентации представители СМИ получат в подарок аудиокнигу Блаженнейшего ЛЮБОМИРА «Дорога к Богу» и подготовленный к 10-летию Патриаршего служения главы УГКЦ сборник цитат Блаженнейшего ЛЮБОМИРА «Быть человеком».

Диссидент Евгений СВЕРСТЮК в предисловии к книге отмечает, что Блаженнейшему ЛЮБОМИРУ поставлены «такие, так сказать, светские вопросы, и он их принимает так спокойно, как будто сам себе ставит. Но что особенно важно – это то, что те ответы не заранее приготовлены. Мы вслушиваемся в них, и становимся соучастниками решения задачи, стоящей перед всеми нами».

Выпуск третьей аудиокниги Блаженнейшего ЛЮБОМИРА осуществила львовская мультимедийная студия «Свичадо». Как и предыдущие издания этой серии, «Дорога к Богу» состоит из двух дисков и составлена в форме интервью. В этот раз разговор с Первоиерархом греко-католиков ведет известная украинская журналистка, редактор отдела «Церковь» еженедельника «Зеркало недели. Украина» Екатерина ЩЕТКИНА.

Новая аудиокнига завершает первую звуковую трилогию Предстоятеля УГКЦ. Первая аудиокнига Блаженнейшего ЛЮБОМИРА под названием «Дорога к себе» увидела свет в январе 2009 года. Свою вторую аудиокнигу под названием «Дорога к ближнему» глава Украинской Греко-католической Церкви презентовал в апреле прошлого года.