В Макеевку выехал Хорошковский

По фактам взрывов в Макеевке Управление Службы безопасности Украины в Донецкой области возбудило уголовное дело.

Как отмечается в сообщении пресс-центра СБУ, сегодня утром в Макеевке прогремели два взрыва - возле Красного рынка по ул. 250-летия Донбасса и возле государственного предприятия «Макеевуголь» на пл. Советской, 2. Пострадавших нет. В информации, полученной от организаторов взрывов, содержатся угрозы и требования финансового характера к органам власти, отмечается в сообщении.

Региональный штаб антитеррористического центра СБУ задействовал все силы для выявления преступников и недопущения новых терактов.

На место преступления отбыли председатель Службы безопасности Украины, заместитель министра внутренних дел, заместитель генерального прокурора Украины.