Оргкомитет по подготовке Евро-2012 возглавил Янукович (обновлено)

Сегодня Кабинет Министров своим постановлением принял решение о создании Оргкомитета по подготовке к проведению Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Виктор КОРЖ.

Оргкомитет, по его словам, возглавил премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ, а в состав вошли члены правительства, губернаторы областей, мэры городов и президенты футбольных клубов, а также президент Национального олимпийского комитета.

Как сказал В.КОРЖ, Кабмину удалось преодолеть расхождения, возникшие с Секретариатом Президента, касаемые принятия указа, которым был создан оргкомитет при Президенте. «Мы еще раз провели консультации и договорились таким образом - Секретариат Президента создает координационный совет по подготовке к Евро-2012 и соответствующий указ Президента уже подписан». Оргкомитет будет отчитываться Координационному совету о своей работе.

Кроме того, по словам В.КОРЖА, в составе министерства создан специальный правительственный орган, который будет выполнять функции дирекции по подготовке к Евро-2012.

Как сообщал УНИАН, 8 мая Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ “Об обеспечении подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу”, в соответствии с которым, создан Координационный совет по подготовке и проведению Евро-2012.

Этот Координационный совет возглавил Президент Украины.

Кроме того, Президент поручил Кабинету Министров Украины создать Организационный комитет по подготовке Евро-2012 года.

В то же время Президент признал утратившим силу свой Указ от 24 апреля 2007 года № 346 «О мероприятиях по обеспечению подготовки и проведения в Украине финального турнира чемпионата Европы 2012 года по футболу», согласно которому, В.ЮЩЕНКО возглавил Организационный комитет по подготовке и проведению в Украине финального турнира Чемпионата Европы 2012 года по футболу.