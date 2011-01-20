Макеевку шантажируют взрывами

Неизвестные угрожают осуществить сегодня еще серию взрывов в Макеевке Донецкой области, если им не выплатят деньги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель министра внутренних дел Василий ФАРИННИК.

Он также информировал, что первый взрыв произошел сегодня в 4.37 в телефонной будке возле торгового центра “Плаза”, второй - в 5.05 за 600 м от места первого взрыва, возле центрального входа в административное здание госпредприятия "Макеевуголь".

По словам В.ФАРИННИКА, в последнем случае взрывное устройство было заложено в урну для мусора. В результате обоих взрывов пострадавших нет, лишь повреждено имущество.

Также вблизи одного из мест взрыва на стене был обнаружен прикрепленный конверт, в котором содержалось требование выплатить крупную сумму денег «от людей, которые известны в Макеевке». В письме также указаны механизмы и порядок передачи денег.

В то же время, неизвестные угрожают, что в случае невыполнения требований, сегодня в 17.00 в разных местах Макеевки прогремят еще 5 взрывов.

Как отметил заместитель министра, учитывая ситуацию и для того, чтобы сработать на предубеждение и выявить преступников, в Макеевку направлены дополнительные силы милиции и взрывотехнические службы.