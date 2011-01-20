В Полтаве - двухдневный траур

В Полтаве 20 и 21 января 2011 года объявлен траур в связи со смертью бывшего городского председателя, экс-депутата Верховной Рады Анатолия Кукобы.

Об этом сообщает пресс-служба горисполкома Полтавы.

По их данным, распоряжение об объявлении в городе траура подписал мэр города Александр МАМАЙ.

Распоряжением предусмотрено приспустить государственные флаги и флаги Полтавы на зданиях учреждений, где они размещаются, отменить развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования, запланированные на эти дни.

20 января с 10 до 12 часов в дворце досуга "Листопад" состоится прощание с А.Кукобой.

Соболезнования родным А.Кукобы уже высказали Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, экс-президент Леонид КУЧМА, первый заместитель председателя Партии регионов Владимир РЫБАК, руководители городов-побратимов Полтавы.

Как сообщал УНИАН, А.Кукоба умер 17 января после продолжительной болезни на 63 году жизни. А.Кукоба с 1990 по 2006 год пять раз избирался мэром Полтавы. В 2002 году он был избран депутатом Верховной Рады. В 2006 году он также стал депутатом по списку Партии регионов и одновременно был избран на пост мэра Полтавы. В рамках действующего законодательства он отказался от поста мэра и пошел работать в парламент.