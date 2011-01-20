У Попова отчитываются, что вернули 80% акций Киевгорстроя

Апелляционный хозяйственный суд подтвердил право собственности территориальной общины Киева на 80% акций «Киевгорстроя».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, 18 января Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение о признании права собственности на 80% акций холдинговой компании «Киевгорстрой» территориальной общины Киева.

В то же время суд признал недействительным договор купли-продажи 80% акций ХК «Киевгорстрой», который был подписан Главным управлениям коммунальной собственности КГГА с ООО «Финансовая компания «Новый регион» в июле 2009 года.

Суд также отказал в удовлетворении апелляционных жалоб ООО «Финансовая компания «Новый регион», «Атима Лимитед» и «Сатилина Лимитед», которые отрицали право собственности Киева на акции холдинга.

Постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда вступает в законную силу со дня его принятия.

Как сообщал УНИАН, возвращение незаконно приватизированных предприятий территориальной общине столицы началось в прошлом году после смены руководства КГГА. 6 ноября 2010 года тогдашний первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ в эфире телеканала «Интер» заявил, что стратегические предприятия столицы, возвращенные в коммунальную собственность, в дальнейшем не будут вноситься в программу приватизации.

А.ПОПОВ отметил, что за очень небольшой период времени была проведена очень большая соответствующая работа: "Кроме «Киевгорстроя», у нас сегодня полный контроль над «Киевэнергохолдингом», который управляет пакетами акций «Киевгаза», «Киевэнерго» и «Киевводоканала». Должен сказать, что на сегодня уже есть решения судов, согласно которым мы получили полный контроль над «Киевводоканалом» и «Киевгазом».

А.ПОПОВ напомнил о решении Киевсовета от 28 октября 2010 года, которым из программы приватизации были исключены 300 объектов коммунальной собственности. «Мы считаем, что они являются важными для территориальной общины, и мы их не будем включать в дальнейшем и вообще рассматривать вопрос их возможного отчуждения», - заверил он.