В Макеевке одновременно произошло два взрыва

В Макеевке у административного здания «Макеевуголь» около 5.30 утра произошел взрыв. Одновременно взрывное устройство сработало и на территории рынка. Жертв и пострадавших нет, сообщает Зеркало недели.

Взрывное устройство было заложено у здания «Макеевуголь». В здании выбиты окна и поврежден фасад.

Взрыв на рынке произошел в ново-построенном магазине у линии газовой коммуникации. Предполагается, что целью взрыва было повредить газовую трубу, однако этого не произошло.

На месте происшествий работают оперативно-следственные группы.

Источник в правоохранительных органах Макеевки также сообщил, что имеется информация о возможном взрыве в здании горсовета сегодня днем.