В Макеевке одновременно произошло два взрыва
09:42, 20 января 2011Общество
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Жертв и пострадавших нет
В Макеевке у административного здания «Макеевуголь» около 5.30 утра произошел взрыв. Одновременно взрывное устройство сработало и на территории рынка. Жертв и пострадавших нет, сообщает Зеркало недели.
Взрывное устройство было заложено у здания «Макеевуголь». В здании выбиты окна и поврежден фасад.
Взрыв на рынке произошел в ново-построенном магазине у линии газовой коммуникации. Предполагается, что целью взрыва было повредить газовую трубу, однако этого не произошло.
На месте происшествий работают оперативно-следственные группы.
Источник в правоохранительных органах Макеевки также сообщил, что имеется информация о возможном взрыве в здании горсовета сегодня днем.
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