В Донецке ограбили банк

Сегодня в Донецке двое злоумышленников ограбили филиал «Энергобанка».

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкого горуправления ГУМВД Украины в Донецкой области. Согласно сообщению, сегодня в милицию на телефон «102» поступила информация о том, что в 13.00 в филиал «Энергобанка», расположенный по ул. Щорса,87, вошли двое неизвестных и под угрозой предмета, похожего на оружие, забрали из сейфа около 50 тыс. грн.

Во время ограбления никто из сотрудников и посетителей банка не пострадал.

В настоящее время на месте преступления работает следственно-оперативная группа, заключили в пресс-службе.