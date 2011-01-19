В субботу на Крещатике - ярмарка, на Майдане - фейерверк

22 января, в День Соборности Украины, на главной площади столицы – Майдане Незалежности – по инициативе Киевской городской государственной администрации состоится масштабный концерт творческих коллективов из всех областей Украины и Автономной Республики Крым.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Концерт начнется в 11:00 на сцене возле Монумента Независимости и продлится в течение дня и завершится грандиозным праздничным фейерверком, сообщает пресс-служба.

Параллельно с концертом на Майдане Незалежности вдоль улицы Крещатик, от перекрестка с улицей Городецкого до перекрестка с улицей Богдана Хмельницкого, будет проходить праздничная ярмарка, где мастера из разных регионов Украины представят свои изделия. Каждый желающий сможет приобрести себе символические сувениры, отведать блюда национальной кухни, послушать выступления народных коллективов.

Столичная власть приглашает всех киевлян и гостей города приобщиться к празднованию Дня Соборности, окунуться в атмосферу единства, взаимопонимания и взаимоуважения.

КГГА напоминает, что День Соборности Украины отмечается ежегодно в день провозглашения Акта объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, которое состоялось в 1919 году. Официально в Украине День Соборности отмечается с 1999 года.

Как сообщал УНИАН, 4 января экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО призвала всех украинцев, которым не безразлична судьба страны, прийти 22 января на Майдан Незалежности в Киеве и отпраздновать День Соборности, чтобы показать власти единство народа.

5 января лидер гражданского объединения "Новый Киев", председатель социально-христианской партии Зорян ШКИРЯК призвал присоединиться к празднованию Дня Соборности на Майдане Незалежности, но отметил, что в случае блокирования властью возможности проведения акции оппозиции в День Соборности Украины на Майдане Незалежности, митинг может состояться на Софийской площади столицы.

17 января Ю.ТИМОШЕНКО и представители других демократических сил призвали граждан прийти 22 января на Софийскую площадь Киева для празднования Дня Соборности Украины. Акция начнется в 14.00. Организаторы предполагают участие в этом вече около 10 тысяч человек.

Инициативу Народного комитета защиты Украины по проведению вече поддержали всеукраинские объединения "Свобода" и "Батькивщина", Европейская партия Украины, Конгресс украинских националистов, партия “Реформы и порядок”, Украинская народная партия, партия "Народная самооборона", многие общественные организации, Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская греко-католическая церковь и другие.