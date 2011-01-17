Школьник перед тем, как стрелять, выпил два литра пива

Ученик 9-го класса одной из винницких школ перед тем, как устроить стрельбу по десятиклассникам, выпил 2 литра пива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник Винницкого городского управления милиции Юрий КУЦЫЙ.

Он рассказал, что 14 января по линии “102” поступил вызов, что в одной из школ применяется оружие. «Когда выехала следственно-оперативная группа, выяснилось, что 9-классник под хмельком пришел на урок физкультуры, а в то время из раздевалки выходил после занятий 10-й класс, и между знакомыми возник спор. Сначала они выясняли отношения «на кулаках», а затем тот, который применил пневматическое оружие, проигрывая в этом «кулачном бою», достал оружие и сделал пару выстрелов», - сообщил Ю.КУЦЫЙ.

По его словам, парнем было применено пневматическое оружие, которое продается в магазинах без разрешения, стреляет металлическими пульками с помощью баллончика со сжатым газом. «В результате стрельбы серьезных повреждений у трех школьников нет, однако были обращения в больницу с непроникающими ранениями. Двое ребят получили ранения в руку, а третьему пулька от стенки срикошетила в плечо. Детям выдано направление на судмедэкспертизу и они проходят обследование», - сообщил начальник милиции Винницы.

По словам самого же подозреваемого, сообщил Ю.КУЦЫЙ, он до инцидента выпил 2 литра пива. «Парень характеризуется с негативной стороны за плохую учебу, прогулы уроков и живет в неблагополучной семье», - сказал Ю.КУЦЫЙ.

Он отметил, что подобных случаев в Виннице вообще не было, тем более в учебных заведениях.

В отношении 9-классника, который применил оружие, возбуждено уголовное дело по статье 296 ч.4 (хулиганство) Уголовного кодекса, на отца составлен административный протокол по ст.184 ч.3 (неподобающее исполнение родительских обязанностей) Кодекса об административных нарушениях.

Расследование продолжается.