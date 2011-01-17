Отныне должно контролироваться содержание ГМО в продуктах

В Украине вступил в силу приказ Министерства здравоохранения Украины N 971 от 9 ноября 2010 года об утверждении перечня пищевых продуктов, в которых осуществляется контроль содержания генетически модифицированных организмов (ГМО).

Согласно документу, в данный перечень входят соя, соевые бобы и проростки, концентрат соевого белка и его текстурированные формы, изолят и гидролизат соевого белка, соевая мука и ее текстурированные формы, заменитель молока (соевое молоко), заменитель сухого молока (сухое соевое молоко), консервированная соя, вареные или жаренные соевые бобы, жареная соевая мука, а также продукты, полученные с использованием изолята соевого белка, концентрата соевого белка, гидролизата соевого белка, соевой муки, сухого соевого молока, ферментированные соевые продукты, соевая паста и продукты с ее использованием, соевый соус, продукты, полученные или содержащие соевое молоко (тофу, квашенные напитки, мороженое, майонез), соевое масло нерафинированное или рафинированное, соевый лецитин и продукты, полученные или изготовленные с использованием указанных продуктов.

Кроме того, контролируются кукуруза для непосредственного употребления в еду, мука кукурузная или содержащая кукурузную, крупа кукурузная, кукуруза замороженная и консервированная, попкорн из кукурузы, кукурузные чипсы, кукурузное масло нерафинированное или рафинированное, кукурузный крахмал, мальтодекстрин, произведенный из кукурузы, сиропы из кукурузного крахмала, глюкоза, фруктоза и патока из кукурузы.

Кроме того, в список вошли картофель (для непосредственного употребления в еду), полуфабрикаты из картофеля быстрозамороженные, пюре картофельное сухое, картофельные хлопья, картофельные чипсы, картофельные крекеры (полуфабрикаты), продукты из картофеля жареные: хворост картофельный, в ломтиках, соломкой, а также концентрат из картофеля, в том числе: мука для оладьев, вареники с картофелем (полуфабрикаты), пюре картофельное, которое не нуждается в варке, продукты из картофеля быстрого приготовления, в том числе сушеный картофель, консервы из картофеля или те, которые содержат картофель, меласса, картофельный крахмал, глюкоза и патока из картофеля.

Также в перечень вошли томаты для непосредственного употребления в еду (в том числе консервированные), томатная паста и пюре, томатный сок, напитки, томатные соусы, кетчупы и продукты, содержащие эти компоненты.

Кроме того, в данном списке кабачки в натуральном виде и продукты, полученные или изготовленные с использованием кабачков, дыня в натуральном виде и продукты, полученные или изготовленные с использованием дыни, папайя в натуральном виде и продукты, полученные или изготовленные с использованием папайи, цикорий и продукты, содержащие цикорий, а также меласса, сахар, глюкоза, фруктоза, изготовленные из сахарной свеклы.

Также в список вошли рапс и продукты его переработки, льняное масло и продукты, которые его содержат, хлопковое масло и продукты, которые его содержат, пшеница в натуральному виде и продукты, изготовленные из пшеницы, в том числе хлеб и хлебобулочные изделия, а также продукты, содержащие рис. Кроме того, продукты детского питания и сырье для их изготовления, пищевые продукты для специального диетического потребления, функциональные пищевые продукты, диетические добавки, изготовленные с использованием пищевых продуктов, отмеченных в этом перечне, а также пищевые добавки, изготовленные с использованием пищевых продуктов, отмеченных в перечне, и закваски, дрожжевые культуры и продукты, их содержащие.