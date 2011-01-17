Завтра в Украине - от 23° мороза до 9° тепла

Завтра ночью в Украине, кроме западной части, днем на Левобережье ожидается небольшой мокрый снег и дождь.

Ночью и утром в западной половине местами туман, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На дорогах Украины, кроме западной и южной части, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура в восточной части ночью 11-16° мороза, на крайнем востоке местами 18-23° мороза, днем 6-12° мороза; на остальной территории в течение суток от 1° мороза до 4° тепла (ночью на Левобережье 2-7° мороза, днем на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге 5-9° тепла).

В Киевской области во вторник ночью местами ожидаются небольшие осадки, днем без существенных осадков. Ночью и утром туман. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью и днем от 1° мороза до 4° тепла. В Киеве температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.