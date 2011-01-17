Долги по зарплате уменьшились на три четверти

В Днепропетровской области в 2010 г. задолженность по выплате зарплаты уменьшилась на 73%, или на 63,129 млн. грн. – до 23,476 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщил первый заместитель председателя облгосадминистрации Вячеслав ЗАДОРОЖНЫЙ.

По его словам, по состоянию на январь т.г. 14,5 млн. грн. задолжали своим работникам предприятия-банкроты и экономически неактивные предприятия, а также более 8,5 млн. грн. - работающие предприятия.

Полностью погашены долги по зарплате на предприятиях коммунальной и бюджетной сферы, которые финансируются из местных бюджетов.

На начало 2011 г. также отсутствует задолженность по выплате зарплат в городах Вольногорск, Марганец, Новомосковск, Синельниково, Терновка и 16 районах Днепропетровской области.