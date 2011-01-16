Об исторических памятниках будут заботиться казаки

На Сумщине Кролевецкий казацкой сотне предоставят право шефства над историческими территориями и объектами района.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе Сумской облгосадминистрации.

По словам председателя Кролевецкой райгосадминистрации Олега ШПРИНДЕЛЯ, под опеку казаков попадут Дубовицкий колодец, а также поместье Кочубеев в селах Дубовичи и Ярославец.

«На территории нашего района размещаются бесценные краеведческие объекты, способные привлечь внимание туристов. В частности, «Кочубеевский» парк, который имеет природоохранное значение и статус достопримечательности садово-паркового искусства, Дубовицкий колодец, вода из которого имеет целебные чудодейственные свойства. В Дубовичах находятся и 15 военных захоронений времен Великой Отечественной войны. Потому мы должны совместными усилиями сохранить их для потомков», – отметил О. ШПРИНДЕЛЬ.

Общественная организация «Кролевецкая казацкая сотня» объединяет молодежь, ветеранов, всех небезразличных к сохранению достопримечательностей истории и культуры.

По убеждению руководства района, сохранить уникальные места края можно, только объединив усилия власти и общества.