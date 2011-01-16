Вор совершил 76 краж из офисов

В Сумах сотрудники уголовного розыска задержали местного жителя, который обворовывал кабинеты в учреждениях и организациях областного центра, совершив в общей сложности 76 краж имущества.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации пресс-службы городского управления УМВС Украины в Сумской области, задержанному - 26 лет. Однако он уже четыре раза привлекался к уголовной ответственности за кражи и провел в тюрьмах около 10 лет. В прошлом году весной он вышел на волю, и опять взялся за старое.

Сценарий, по которому действовал злоумышленник, был очень прост. Заходил в офис или какую-то организацию, представлялся посетителя, который кого-то ищет или ожидает и, выбрав момент, когда из кабинета или другого помещения выходили хозяева, совершал кражу. Брал все ценное, что попадало на глаза – бумажники, барсетки, мобильные телефоны, фотоаппараты, видеокамеры, ноутбуки и тому подобное. Причем, вору всегда удавалось исчезнуть с места происшествия до того, как хозяева что-то заподозрят, отметили в пресс-службе.

“Как утверждает сам задержанный, бывали дни, когда он успевал две-три удачных кражи. А иногда через месяц-полтора даже возвращался в ту же организацию и опять крал, радуясь, что его «уроки» так ничему и не научили потерпевших”, - говорится в сообщении.

От преступных действий мужчины пострадали посетители и работники детсадов, больниц, гостиниц, библиотек и даже государственных учреждений.

Вор умел «втереться» в доверие к людям. Например, с легкостью ему удавалось «преодолевать» даже физическую охрану предприятий и организаций. Из одной из гостиниц, где на входе есть частная охрана, вор вышел, пряча под одеждой TV-тюнер. Однако охранники так ничего и не заметили.

Похищенные вещи вор продавал в Сумах или райцентрах области, а деньгами пользовался по своему усмотрению. В частности, зная, что за ним охотится милиция, он проживал на арендованных квартирах, причем менял их еженедельно. И все же, на одной из таких квартир вора вычислили и задержали оперативники.

Сейчас задержанный находится под стражей и сознался уже в 76 кражах чужого имущества. Однако, как считают стражи порядка, их может быть и больше. Убытки, которые нанесены потерпевшим, достигают сотен тысяч гривен.

Относительно злоумышленника согласно с ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины возбуждено уголовное дело. За кражи ему может угрожать от 3 до 6 лет лишения свободы.