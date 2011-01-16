Украина сократила переработку винограда на виноматериал

В Украине в 2010 году объемы переработки предприятиями винограда на виноматериалы составили 417,7 тыс. тонн, что на 3,5 тыс. тонн, или на 0,8% меньше, чем в 2009 г.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Отмечается, что виноматериалов произведено 30,7 млн. дал (на 0,4 млн. дал, или на 1,4% меньше).

В 2010 году увеличили переработку винограда предприятия Николаевской (на 45,5 тыс. тонн, или в 2,2 раза) и Закарпатской (на 3,1 тыс. тонн, или на 66%) областей.

Вдвое уменьшились объемы переработки винограда в Херсонской области.

На предприятия Одесской области приходилось 46% общего объема переработанного винограда, Автономной Республики Крым – 22%, Николаевской области – почти 20%.

Лишь 22% общего объема переработанного винограда составляло собственное сырье (в 2009 г. – 24%). Меньше всего использовали собственный виноград предприятия Николаевской (5,6%) и Закарпатской (8,3%) областей.

Средняя цена закупки винограда для переработки возросла с 2046 грн. за 1 тонну в 2009 году до 2487 грн. в 2010 году (на 22%). Это произошло, в первую очередь, за счет повышения цен на виноград в Закарпатской – с 1559 до 3415 грн. за 1 тонну, или в 2,2 раза, в Одесской – с 1725 до 2477 грн., или на 44%, Херсонской областях – с 1908 до 2654 грн., или на 39%. Повышение цены наблюдалось во всех регионах.

Самыми распространенными сортами винограда для переработки являются "Алиготе" и "Ркацители" – соответственно, 11,6 и 10,8% в общем объеме переработанного винограда.

В 2010 году, по сравнению с предыдущим годом, средняя массовая концентрация сахаров в винограде снизилась с 184,8 до 180,9 г/дм3 (на 2%).

Общий выпуск виноматериалов, по сравнению с 2009 годом, увеличили предприятия Николаевской области – на 3,4 млн. дал (в 2,3 раза) и г. Севастополь – на 198,1 тыс. дал (на 16%).

В 2010 г. произведено виноматериалов для выпуска вин 20,4 млн. дал (на 5% больше прошлогоднего уровня), для закладки на выдержку – 905,2 тыс. дал (на 22%). В групповом ассортименте виноматериалов сырья для закладки на выдержку и выпуска столовых вин изготовлено на 2,6 млн. дал, или на 21% больше, чем в 2009 г., других видов виноматериалов – на 1,6 млн. дал, или в 2,2 раза больше; шампанских и игристых изготовлено на 2,1 млн. дал, или на 30% меньше, для закладки на выдержку и выпуска крепленых вин – на 1,4 млн. дал, или на 18%, коньячных – на 1 млн. дал, или на 40% меньше.

В общем производстве виноматериалов возрос удельный вес для закладки на выдержку и выпуска столовых вин – с 39% в 2009 г. до 48% в 2010 г., других видов виноматериалов – с 4,1 до 9,2%; сократился – шампанских и игристых – с 23 до 16,5%, для закладки на выдержку и выпуска крепленых вин – с 26 до 21,5%, коньячных – с 8 до 5%.

Для закрепления виноматериалов было использовано 0,8 млн. дал спирта–ректификата, что на 28% меньше, чем в 2009 г.