Мэрия Херсона будет брать плату за использование символики города

В Херсоне планируют брать плату за использование символики города.

Как сообщили УНИАН в управлении культуры мэрии Херсона, в перечень объектов, за которые будут брать плату, планируется включить 25 объектов, в том числе официальную символику города (герб, флаг), знаковые архитектурные памятники, а также само название города, если оно будет использоваться в качестве товарного знака того или иного продукта или услуги.

Среди архитектурных памятников вошедших в перечень значатся в "Памятник первым корабелам", Очаковские ворота, ККЗ "Юбилейный", Екатерининский собор, памятники Ушакову и Джону Говарду и др.

Как пояснили в управлении культуры, принятие этого документа продиктовано необходимостью четкой регламентации процедур получения разрешений на использование городской символики. "Хотя сама плата за использование символики была введена решением горсовета еще в 2005 году, отсутствие четко прописанного регуляторного акта позволяло предпринимателям платить и получать разрешение по своему усмотрению. Теперь согласование на уровне управления культуры будет обязательным с обязательными платежами в бюджет", отметили в управлении.