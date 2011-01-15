В Киеве задержан криминальный «Принц»

В Киеве работники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно с УБОП столицы задержали гражданина Грузии, известного в криминальных кругах «вора в законе» по кличке «Принц».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, установлено, что указанное лицо пыталось влиять на криминогенные процессы в преступной среде Украины.