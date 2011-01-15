Завтра в Украине немного похолодает

16 января в Украине, по прогнозам синоптиков, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, местами налипание мокрого снега, гололед.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ночью и утром в южном регионе будет наблюдаться туман; днем в северной части - без существенных осадков.

На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, на юге местами порывы 15-20 м/с. Температура на протяжении суток в восточных, северных, Волынской и Ривненской областях 2-7° мороза, на севере Левобережья 10-12° мороза, на остальной территории от 2° мороза до 4° тепла (днем на Закарпатье, Прикарпатье и в Крыму 3-9° тепла).

В Киеве и области сохранится облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой мокрый снег, слабый гололед и налипание мокрого снега, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура по области на протяжении суток 2-7° мороза. По г. Киеву температура на протяжении суток 3-5° мороза.