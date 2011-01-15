В Киеве инспектор погорел на взятке в 2 тысячи
11:22, 15 января 2011Общество
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Возбуждено уголовное дело
В Киеве милицией за вымогательство и получение 2 тыс. грн. взятки задержан инспектор отдела контроля территории Управления контроля над благоустройством одного из районов.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, эти средства должностное лицо требовало и получило от местного жителя за непривлечение последнего к административной ответственности за незаконное размещение рекламного плаката.
Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 3 68 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
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