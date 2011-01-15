В исправительной колонии построили храм в виде ковчега

В Черкасской исправительной колонии № 62 осужденные построили храм в виде ковчега. Такую оригинальную форму имеет единственный в Украине 11-метровый храм Благовещения Божьей Матери УПЦ МП.

Как рассказал корреспонденту УНИАН протоиерей ОЛЕГ, строительство храма продолжалось более 6 лет. Сейчас все основные внешние работы завершены. Расписывать и украшать церковь также будут сами осужденные.

В планах отца ОЛЕГА строительство в этой же колонии деревянного храма в честь великомученицы Анастасии - святой, жившей в IV веке и за собственные средства выкупавшей из тюрем осужденных, лечившей и выхаживавшей их.