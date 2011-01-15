В исправительной колонии построили храм в виде ковчега
10:34, 15 января 2011Общество
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Расписывать будут сами осужденные
В Черкасской исправительной колонии № 62 осужденные построили храм в виде ковчега. Такую оригинальную форму имеет единственный в Украине 11-метровый храм Благовещения Божьей Матери УПЦ МП.
Как рассказал корреспонденту УНИАН протоиерей ОЛЕГ, строительство храма продолжалось более 6 лет. Сейчас все основные внешние работы завершены. Расписывать и украшать церковь также будут сами осужденные.
В планах отца ОЛЕГА строительство в этой же колонии деревянного храма в честь великомученицы Анастасии - святой, жившей в IV веке и за собственные средства выкупавшей из тюрем осужденных, лечившей и выхаживавшей их.
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