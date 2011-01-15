Угроза наводнения возникла в Чехии

Уровень воды в реках Чехии резко повысился из-за сильного потепления, обильных дождей и таяния снега, возникла угроза наводнения, сообщает РИА Новости со ссылкой на чешское информагентство ЧТК.

Столбик термометра в Чехии в эти дни поднимается до отметки плюс 10-11 градусов тепла. В реке Лаба (Эльба) вода вышла из берегов в черте города Усти-над-Лабой и затопила автомагистраль на Прагу. Движение на трассе Прага - Дечин закрыто. В Усти-над-Лабой затоплено несколько улиц, расположенных возле реки. Ожидается, что вода в Лабе в черте города поднимется до восьми метров. В Усти-над-Лабой начато строительство специальных заграждений возле реки.