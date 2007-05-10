В Киеве пройдет парад близнецов

В воскресенье, 13 мая, в центре Киева пройдет парад близнецов.

Как сообщает «Радио «Киев», мероприятие начнется на Майдане Незалежности в 15.50.

По словам начальника отдела семейной политики Управления по делам семьи и молодежи КГГА Валентины КОЛЯДЫ, на сегодняшний день известно, что 13 мая в параде близнецов примут участие более 10 пар близнецов. Предусматривается, что на специально установленной на Крещатике сцене у них будут брать интервью об их жизни.

В настоящее время продолжается прием заявок на участие в конкурсе. Заявку можно сделать по телефону: 524-71-30.