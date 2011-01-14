В Украине за сутки произошло 111 пожаров
08:48, 14 января 2011Общество
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21 человек погиб
В Украине на протяжении минувших суток были зарегистрированы 111 пожаров, в том числе в жилом секторе 87 пожаров, на которых выявлены тела 21 погибший.
Как сообщает пресс-служба МЧС, кроме этого, возникли 3 пожара на предприятиях и 3 пожара - на транспорте.
Огнем уничтожены 30 зданий, 5 единиц автотракторной техники и 5 тонн кормов.
Ориентировочные убытки от пожаров составляют 2 млн. 116 тыс. грн., из которых 377 тыс. грн. – прямые.
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