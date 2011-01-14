Стоимость квартир в 5 крупных городах Украины (по районам)

На вторичном рынке Харькова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в 2010 году выросла на 8,10%, или 77 долл., – до 1 021 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Орджоникидзевский район со средним показателем 872 долл./кв. м, самым дорогим – Киевский, где средняя цена продажи составила 1269 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья произошел в Киевском районе – на 9,82% (113 долл.) – до 1269 долл., Ленинском – на 7,98% (78 долл.) – до 1058 долл., Коминтерновском – на 8,63% (73 долл.) – до 923 долл., Октябрьском – на 9,42% (82 долл.) – до 955 долл., Фрунзенском – на 9,38% (82 долл.) – до 960 долл., Червонозаводском – на 8,94% (76 долл.) – до 931 долл., Московском – на 6,30% (54 долл.) – до 909 долл./кв. м, Орджоникидзевском – на 8,09% (65 долл.) – до 931 долл./кв. м, Дзержинском – на 7,93% (90 долл.) – до 1 225 долл.

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На вторичном рынке Одессы средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в 2010 году выросла на 6,58% (92 долл.) – до 1493 долл./кв. м.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался поселок Котовского со средним показателем 1155 долл./кв. м, самым дорогим – Приморский район, где средняя цена продажи составила 1719 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост средней стоимости 1 кв. м жилья наблюдался в районе Черемушки – на 2,20% (26 долл.) – до 1210 долл., в районе Молдаванка – на 7,62% (86 долл.) – до 1211 долл., в Приморском районе – на 7,38% (118 долл.) – до 1719 долл., в районе Таирово – на 6,19% (83 долл.) – до 1426 долл., в поселке Котовского – на 6,73% (73 долл.) – до 1155 долл./кв. м.

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На вторичном рынке Львова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в 2010 году выросла на 3,98%, или 54 долл., – до 1 418 долл./кв. м.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Сыховский район со средним показателем 1 166 долл./кв. м, самым дорогим – Галицкий, где средняя цена продажи составила 1 821 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья в городе зафиксирован в Галицком районе – на 5,33% (92 долл.) – до 1 821 долл., Зализнычном – на 2,15% (26 долл.) – до 1 255 долл./кв. м, Лычаковском районе – на 2,04% (26 долл.) – до 1 312 долл., Франковском – на 3,91% (53 долл.) – до 1 397 долл., Шевченковском – на 4,21% (50 долл.) – до 1 230 долл., Сыховском районе – на 4,60% (51 долл.) - до 1 166 долл./кв. м.

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На вторичном рынке Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в 2010 году выросла на 5,67%, или 62 долл., – до 1165 долл./кв. м.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Петровский район со средним показателем 745 долл./кв. м, самым дорогим – Ворошиловский, где средняя цена продажи составила 1483 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья отмечался в Ворошиловском районе – на 5,72% (80 долл.) – до 1483 долл., Киевском – на 8,57% (98 долл.) – до 1239 долл., Калининском – на 6,06% (66 долл.) – до 1150 долл., Петровском – на 4,02% (29 долл.) – до 745 долл./кв. м, Пролетарском – на 4,19% (36 долл.) – до 889 долл., Куйбышевском районе – на 4,05% (37 долл.) – до 960 долл., Буденновском – на 4,21% (37 долл.) – до 916 долл, Ленинском – на 3,85% (35 долл.) – до 950 долл./кв. м, Кировском районе – на 4,65% (38 долл.) – до 855 долл.

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На вторичном рынке Днепропетровска средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в 2010 году выросла на 8,34%, или 87 долл., – до 1 132 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Ленинский район со средним показателем 882 долл./кв. м, самым дорогим – Жовтневый, где средняя цена продажи составила 1 362 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья наблюдался в Кировском районе – на 9,11% (98 долл.) – до 1 173 долл., Жовтневом – на 7,56% (96 долл.) – до 1 362 долл., Ленинском – на 8,78% (71 долл.) – до 882 долл., Самарском – на 7,25% (63 долл.) – до 936 долл., Индустриальном – на 6,69% (60 долл.) – до 956 долл., Бабушкинском – на 10,13% (120 долл.) – до 1 307 долл., Амур-Нижнеднепровском – на 7,72% (67 долл.) – до 934 долл./кв. м, Красногвардейском районе – на 10,22% (112 долл.) - до 1 207 долл./кв. м.

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В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.