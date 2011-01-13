Прокуратура требует наказать егеря Лозинского по всей строгости

Прокуратура Кировоградской области в апелляционном порядке обжаловала решение суда первой инстанции в отношении 32-летнего бывшего первого заместителя начальника Голованевского райотдела УМВД области и 43-летнего внештатного егеря охотничьих угодий экс-народного депутата Виктора ЛОЗИНСКОГО.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

Прокуратура внесла апелляцию с просьбой отменить решение Гайворонского районного суда от 24 сентября 2010 года из-за неправильного применения криминального закона, существенного нарушения криминально-процессуального закона и несоответствия назначенного наказания осужденным лицам по причине его мягкости.

В соответствии с этим приговором, бывший милиционер и внештатный егерь ООО «охотничье хозяйство Голованевское» получили по 5 лет лишение свободы (первый с трехлетним испытательным сроком, второй – с годовым).

Данные лица признаны виновными в том, что в ноябре 2008 года они, злоупотребляя властью и служебным положением, похитили двух людей, незаконно завладели транспортным средством, занимались вымогательством и нанесли легкие телесные повреждения потерпевшим. Насилие они применили в отношении двух охотников, жителей Одесской области, которые, имея все разрешительные документы, приехали для охоты на диких уток в село Розношенское Ульяновского района на территорию охотничьих угодий, которые находились в аренде у В.ЛОЗИНСКОГО.

Апелляционный суд просьбу прокуратуры удовлетворил. Приговор Гайворонского районного суда от 24 сентября 2010 года отменен, а дело направлено на новое судебное разбирательство.