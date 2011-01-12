Пограничники задержали двух наркокурьеров

Сообщает Южное региональное управление

Сотрудники пограничного пункта пропуска "Измаильский морской торговый порта" обнаружили при осмотре кают венгерского теплохода "Вац" психотропные таблетки. Как уточнили УНИАН в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины, партия таблеток "Медазепам Q" в количестве 100 штук была обнаружена, в частности, в каюте 3-го помощника капитана судна. Практически одновременно задержан пограничниками также наркурьер, перевозивший в автобусе международного сообщения "Москва-Кагул" таблетки психотропного действия "Релиум". Незаконно перевозимые психотропные средства изъяты, правонарушители привлекаются к ответственности, согласно требованиям действующего законодательства.

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